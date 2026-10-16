Тонер-картридж G&G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, HP
Поддерживаемые модели принтеров
для CE313A/ 126A/ Canon 729
Цвет
красный
Ресурс печати, копий
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 632564
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
820 руб.
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, HP
Поддерживаемые модели принтеров
для CE313A/ 126A/ Canon 729
Цвет
красный
Ресурс печати, копий
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
450
Описание товара Тонер-картридж G&G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом
Тонер-картридж G&G,красный
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon, HP
Поддерживаемые модели принтеров
для CE313A/ 126A/ Canon 729
Цвет
красный
Ресурс печати, копий
1000
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж G&G,красный
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж G&G HP CE313A/126A/Canon 729 красный 1k с чипом - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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