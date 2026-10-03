Кронштейн ONKRON D101E чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
13
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%2 030 руб. 4 362 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632545
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х11
Вес, кг.
2.1
Описание товара Кронштейн ONKRON D101E чёрный
Крепление для мониторов ONKRON D101E фиксируется на краю стола с помощью прочной струбцины. Это позволит надежно закрепить кронштейн не столешнице с толщиной в пределах 1-8.8 см. Такая подставка освободит место на столе, позволяя удобнее организовать рабочее пространство. Кронштейн ONKRON D101E можно наклонять и поворачивать, создавая удобный угол обзора. Конструкция выдерживает нагрузку до 8 кг, подходит для мониторов с диагональю 13-34 дюйма при поддержке VESA 75x75 и 100x100. Крепление можно повернуть на 180° и наклонить вверх/вниз на 45°.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Крепление для мониторов ONKRON D101E фиксируется на краю стола с помощью прочной струбцины. Это позволит надежно закрепить кронштейн не столешнице с толщиной в пределах 1-8.8 см. Такая подставка освободит место на столе, позволяя удобнее организовать рабочее пространство. Кронштейн ONKRON D101E можно наклонять и поворачивать, создавая удобный угол обзора. Конструкция выдерживает нагрузку до 8 кг, подходит для мониторов с диагональю 13-34 дюйма при поддержке VESA 75x75 и 100x100. Крепление можно повернуть на 180° и наклонить вверх/вниз на 45°.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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