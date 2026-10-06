Avicii - Stories (0602547484314) виниловая пластинка
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Описание товара Avicii - Stories (0602547484314) виниловая пластинка
2 октября 2015 года состоялся релиз второго студийного альбома Stories шведского диджея Avicii. Лонгплей стартовал в первой двадцатке большинства чартов мира, включая американский Billboard 200 (17 место) и британский UK Albums (9 место). С альбома было выпущено три сингла Waiting for Love, Pure Grinding и For A Better Day. За время записи Avicii успел поработать с такими звездами, как Крис Мартин (трек True Believer), Джон Бон Джови, Билли Джо Армстронг. Спустя месяц после релиза продажи альбома составили больше миллиона копий. Шведский диджей и продюсер Avicii ( настоящее имя Тим Берглинг) прославился в 2010 году с выходом синглов Levels, My Feelings for You, Seek Bromance и Blessed. Свою карьеру музыкант начал, выиграв приз программы Fast Trax, после которой он получил много предложений для сотрудничества. Согласно рейтингу журнала DJ Magazine в 2011 году Avicii резко поднялся с 39-го на шестое место среди лучших диджеев, а в следующем году уже входил в первую тройку. С Avicii, отдающим предпочтение софт-роковым мотивам, сотрудничают многие мировые звезды, в числе которых Madonna, Lenny Kravitz, Tiesto.
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