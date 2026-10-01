Девелопер Type 30W RICOH Aficio 240W/MPW2400/W3600/SPW2470/5100W/7140W/SP W2470/MP W6700/W7100/W8170 (B125-9640, B1259640, TYPE 30W, 888214) 50K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Девелопер для лазерных принтеров
Совместимость
для Aficio
Поддерживаемые модели принтеров
для 240W 240, MP-W2400, MP-W3600, SP5100W SP5100, SP7140W SP7140, SPW2470, MP-W6700SP MP-W6700, MP-W7100SP MP-W7100, MP-W8140SP MP-W8140
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621687
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Девелопер для лазерных принтеров
Совместимость
для Aficio
Поддерживаемые модели принтеров
для 240W 240, MP-W2400, MP-W3600, SP5100W SP5100, SP7140W SP7140, SPW2470, MP-W6700SP MP-W6700, MP-W7100SP MP-W7100, MP-W8140SP MP-W8140
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
50000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1
Описание товара Девелопер Type 30W RICOH Aficio 240W/MPW2400/W3600/SPW2470/5100W/7140W/SP W2470/MP W6700/W7100/W8170 (B125-9640, B1259640, TYPE 30W, 888214) 50K
Девелопер оригинальный type-30 черный Developer Black 50K
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Бренд
Тип товара
Девелопер для лазерных принтеров
Совместимость
для Aficio
Поддерживаемые модели принтеров
для 240W 240, MP-W2400, MP-W3600, SP5100W SP5100, SP7140W SP7140, SPW2470, MP-W6700SP MP-W6700, MP-W7100SP MP-W7100, MP-W8140SP MP-W8140
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
50000
Страна производитель
Китай
Девелопер оригинальный type-30 черный Developer Black 50K
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Девелопер Type 30W RICOH Aficio 240W/MPW2400/W3600/SPW2470/5100W/7140W/SP W2470/MP W6700/W7100/W8170 (B125-9640, B1259640, TYPE 30W, 888214) 50K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Девелопер Type 30W RICOH Aficio 240W/MPW2400/W3600/SPW2470/5100W/7140W/SP W2470/MP W6700/W7100/W8170 (B125-9640, B1259640, TYPE 30W, 888214) 50K