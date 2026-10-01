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Девелопер Type 30W RICOH Aficio 240W/MPW2400/W3600/SPW2470/5100W/7140W/SP W2470/MP W6700/W7100/W8170 (B125-9640, B1259640, TYPE 30W, 888214) 50K купить с доставкой в Москве
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Девелопер Type 30W RICOH Aficio 240W/MPW2400/W3600/SPW2470/5100W/7140W/SP W2470/MP W6700/W7100/W8170 (B125-9640, B1259640, TYPE 30W, 888214) 50K

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Девелопер для лазерных принтеров
Совместимость
для Aficio
Поддерживаемые модели принтеров
для 240W 240, MP-W2400, MP-W3600, SP5100W SP5100, SP7140W SP7140, SPW2470, MP-W6700SP MP-W6700, MP-W7100SP MP-W7100, MP-W8140SP MP-W8140
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621687
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Девелопер для лазерных принтеров
Совместимость
для Aficio
Поддерживаемые модели принтеров
для 240W 240, MP-W2400, MP-W3600, SP5100W SP5100, SP7140W SP7140, SPW2470, MP-W6700SP MP-W6700, MP-W7100SP MP-W7100, MP-W8140SP MP-W8140
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
50000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Девелопер Type 30W RICOH Aficio 240W/MPW2400/W3600/SPW2470/5100W/7140W/SP W2470/MP W6700/W7100/W8170 (B125-9640, B1259640, TYPE 30W, 888214) 50K

Девелопер оригинальный type-30 черный Developer Black 50K

Отзывы о товаре Девелопер Type 30W RICOH Aficio 240W/MPW2400/W3600/SPW2470/5100W/7140W/SP W2470/MP W6700/W7100/W8170 (B125-9640, B1259640, TYPE 30W, 888214) 50K




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Девелопер для лазерных принтеров
Совместимость
для Aficio
Поддерживаемые модели принтеров
для 240W 240, MP-W2400, MP-W3600, SP5100W SP5100, SP7140W SP7140, SPW2470, MP-W6700SP MP-W6700, MP-W7100SP MP-W7100, MP-W8140SP MP-W8140
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
50000
Страна производитель
Китай
Описание
Девелопер оригинальный type-30 черный Developer Black 50K
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Девелопер Type 30W RICOH Aficio 240W/MPW2400/W3600/SPW2470/5100W/7140W/SP W2470/MP W6700/W7100/W8170 (B125-9640, B1259640, TYPE 30W, 888214) 50K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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