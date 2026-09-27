Top.Mail.Ru
ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R) - фото 1
ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R) - фото 2
ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мини ПК
  • ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R) - фото 1
  • ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R) - фото 2
  • ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 310 руб. 
Начислим 1029 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 618641
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R)
64 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мини ПК
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
5

Описание товара ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R)

Компактный Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 - это высокопроизводительный компьютер корпоративного уровня с возможностью модернизации.

Отзывы о товаре ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мини ПК
Описание
Компактный Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 - это высокопроизводительный компьютер корпоративного уровня с возможностью модернизации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ПК Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-3 (11USA02TCT/R) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 64310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...