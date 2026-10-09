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Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) купить с доставкой в Москве
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Геймпад Xbox Blue (QAU-00009)

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Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 1
Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 2
Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 3
Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 4
Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпады
  • Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 1
  • Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 2
  • Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 3
  • Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 4
  • Геймпад Xbox Blue (QAU-00009) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
5 860 руб.  8 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615941
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Характеристики

Бренд
Xbox
Тип товара
Геймпады
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
350

Описание товара Геймпад Xbox Blue (QAU-00009)

Познакомьтесь с модернизированным дизайном беспроводного геймпада Xbox и насладитесь его фигурными поверхностями и изысканной геометрией, которые повышают комфорт во время игры. Текстурированные рукоятки и гибридная крестовина обеспечат вам точный прицел, удобный механизм захвата и обмена контентом непосредственно во время игры, быстрое подключение и переключение между поддерживаемыми консолями, компьютерами и мобильными устройствами.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Xbox Blue (QAU-00009)




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Характеристики
Бренд
Xbox
Тип товара
Геймпады
Описание
Познакомьтесь с модернизированным дизайном беспроводного геймпада Xbox и насладитесь его фигурными поверхностями и изысканной геометрией, которые повышают комфорт во время игры. Текстурированные рукоятки и гибридная крестовина обеспечат вам точный прицел, удобный механизм захвата и обмена контентом непосредственно во время игры, быстрое подключение и переключение между поддерживаемыми консолями, компьютерами и мобильными устройствами.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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