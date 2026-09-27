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Электрогриль Kitfort КТ-1671 купить с доставкой в Москве
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Электрогриль Kitfort КТ-1671

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Электрогриль Kitfort КТ-1671 - фото 1
Электрогриль Kitfort КТ-1671 - фото 2
Электрогриль Kitfort КТ-1671 - фото 3
Электрогриль Kitfort КТ-1671 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Электрогриль Kitfort КТ-1671 - фото 1
  • Электрогриль Kitfort КТ-1671 - фото 2
  • Электрогриль Kitfort КТ-1671 - фото 3
  • Электрогриль Kitfort КТ-1671 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 190 руб.  2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614874
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
2

Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-1671

Электрогриль Kitfort КТ-1671

Отзывы о товаре Электрогриль Kitfort КТ-1671




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Описание
Электрогриль Kitfort КТ-1671
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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