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Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная купить с доставкой в Москве
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Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная

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Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 1
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 2
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 3
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 4
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 5
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 6
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 7
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 8
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 9
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 10
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 11
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 12
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 13
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 14
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 15
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 16
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 17
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 18
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 19
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 20
Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турки
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 1
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 2
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 3
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 4
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 5
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 6
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 7
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 8
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 9
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 10
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 11
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 12
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 13
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 14
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 15
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 16
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 17
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 18
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 19
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 20
  • Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
2 480 руб.  4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614245
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Турки
Материал корпуса
пластик
Объем, л
0.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х14
Вес, кг.
1

Описание товара Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная

Электрическая турка KITFORT КТ-761-1 в черном корпусе с ненагревающейся ручкой оснащена съемной базой с нескользящим покрытием. Функция автоотключения позволяет не следить за процессом приготовления. Встроенная система защиты отключает турку при сильном перегреве из-за долгой или неисправной работы. KITFORT КТ-761-1 оснащена удобным кнопочным управлением и яркой индикацией включения. Вы можете выбирать размер чашки для приготовления нужной порции напитка. В отличие от классической турки электронная модель готовит ароматный кофе всего за 3.5 мин.

Отзывы о товаре Электрическая турка Kitfort КТ-761-1 черная




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Турки
Материал корпуса
пластик
Объем, л
0.25
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая турка KITFORT КТ-761-1 в черном корпусе с ненагревающейся ручкой оснащена съемной базой с нескользящим покрытием. Функция автоотключения позволяет не следить за процессом приготовления. Встроенная система защиты отключает турку при сильном перегреве из-за долгой или неисправной работы. KITFORT КТ-761-1 оснащена удобным кнопочным управлением и яркой индикацией включения. Вы можете выбирать размер чашки для приготовления нужной порции напитка. В отличие от классической турки электронная модель готовит ароматный кофе всего за 3.5 мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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