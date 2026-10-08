Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524)
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Характеристики
Тип товара
Реле и выключатели для умного дома
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%2 610 руб. 2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613275
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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Реле и выключатели для умного дома
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х22
Вес, кг.
10.8
Описание товара Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524)
Кнопка управления Яндекс YNDX-00524 подходит для совместной работы с умными устройствами экосистемы Яндекс. Настраивать и управлять моделью вы можете с помощью мобильного приложения или голосовых команд. Связь по беспроводному протоколу передачи данных Zigbee гарантирует стабильный сигнал. Яндекс YNDX-00524 в компактном белом корпусе идет в комплекте со стикером для монтажа на любую поверхность. Устройство работает от батарейки CR2032 с напряжением 3 В. Кнопка подходит для установки в помещении или на улице, сохраняет работоспособность при температуре от -10 °C до +55 °C и влажности в пределах 5-95%.
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Бренд
Яндекс
Тип товара
Реле и выключатели для умного дома
Страна производитель
Китай
Кнопка управления Яндекс YNDX-00524 подходит для совместной работы с умными устройствами экосистемы Яндекс. Настраивать и управлять моделью вы можете с помощью мобильного приложения или голосовых команд. Связь по беспроводному протоколу передачи данных Zigbee гарантирует стабильный сигнал. Яндекс YNDX-00524 в компактном белом корпусе идет в комплекте со стикером для монтажа на любую поверхность. Устройство работает от батарейки CR2032 с напряжением 3 В. Кнопка подходит для установки в помещении или на улице, сохраняет работоспособность при температуре от -10 °C до +55 °C и влажности в пределах 5-95%.
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