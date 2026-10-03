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Экшн-камера Digma DiCam 180 серая купить с доставкой в Москве
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Экшн-камера Digma DiCam 180 серая

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Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 1
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 2
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 3
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 4
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 5
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 6
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 7
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 8
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 9
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 10
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 11
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 12
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 13
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 14
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 15
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 16
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 17
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 18
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 19
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 20
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 21
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 22
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 23
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 24
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 25
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 26
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 27
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 28
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 29
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 30
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 31
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 32
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 33
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 34
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 35
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 36
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
123
Запись видео высокой четкости
FullHD
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 1
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 2
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 3
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 4
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 5
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 6
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 7
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 8
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 9
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 10
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 11
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 12
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 13
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 14
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 15
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 16
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 17
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 18
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 19
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 20
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 21
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 22
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 23
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 24
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 25
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 26
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 27
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 28
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 29
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 30
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 31
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 32
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 33
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 34
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 35
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 36
  • Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613204
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
серый
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
123
Запись видео высокой четкости
FullHD
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Формат видеофайлов
avi, mp4
Стабилизатор изображения
нет
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Разъемы
micro USB
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
400
Комплектация
камера, крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4, площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучкаx2 шт., ремешок регулируемый с фиксаторомx2 шт., скотч двусторонний для крепленийx2 шт.
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, г.
355

Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 180 серая

Экшн-камера Digma DiCam 180 записывает видео в формате AVI с максимальным разрешением Full HD. Это позволяет получить качественные ролики с оптимальной детализацией. Благодаря интегрированному микрофону можно записывать голос и окружающие звуки. Модель создает фотографии в формате JPG и поддерживает режим непрерывной съемки, что позволяет сделать серию кадров и запечатлеть динамичные события. Для сохранения файлов нужно установить карту microSD объемом до 32 Гб. Экшн-камера Digma DiCam 180 оснащена портом USB для подключения к ноутбуку или компьютеру. Цветной LCD-дисплей позволяет просматривать записи, кнопки управления на корпусе - устанавливать рабочие параметры. Источником питания устройства служит литиево-ионный аккумулятор, который обеспечивает стабильное функционирование в автономном режиме на протяжении определенного времени. В комплекте с камерой поставляется водонепроницаемый бокс, за счет чего можно проводить съемку под водой.

Отзывы о товаре Экшн-камера Digma DiCam 180 серая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
серый
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Фронтальный дисплей
нет
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
123
Запись видео высокой четкости
FullHD
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Развернуть
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Формат видеофайлов
avi, mp4
Стабилизатор изображения
нет
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
30 м (в аквабоксе)
Максимальный объем карты памяти
128 Гб
Разъемы
micro USB
Микрофон
да
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
400
Комплектация
камера, крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4, площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучкаx2 шт., ремешок регулируемый с фиксаторомx2 шт., скотч двусторонний для крепленийx2 шт.
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера Digma DiCam 180 записывает видео в формате AVI с максимальным разрешением Full HD. Это позволяет получить качественные ролики с оптимальной детализацией. Благодаря интегрированному микрофону можно записывать голос и окружающие звуки. Модель создает фотографии в формате JPG и поддерживает режим непрерывной съемки, что позволяет сделать серию кадров и запечатлеть динамичные события. Для сохранения файлов нужно установить карту microSD объемом до 32 Гб. Экшн-камера Digma DiCam 180 оснащена портом USB для подключения к ноутбуку или компьютеру. Цветной LCD-дисплей позволяет просматривать записи, кнопки управления на корпусе - устанавливать рабочие параметры. Источником питания устройства служит литиево-ионный аккумулятор, который обеспечивает стабильное функционирование в автономном режиме на протяжении определенного времени. В комплекте с камерой поставляется водонепроницаемый бокс, за счет чего можно проводить съемку под водой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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