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Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
12
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
123
Запись видео высокой четкости
FullHD
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613204
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камера, крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4, площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучкаx2 шт., ремешок регулируемый с фиксаторомx2 шт., скотч двусторонний для крепленийx2 шт.
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, г.
355
Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 180 серая
Экшн-камера Digma DiCam 180 записывает видео в формате AVI с максимальным разрешением Full HD. Это позволяет получить качественные ролики с оптимальной детализацией. Благодаря интегрированному микрофону можно записывать голос и окружающие звуки. Модель создает фотографии в формате JPG и поддерживает режим непрерывной съемки, что позволяет сделать серию кадров и запечатлеть динамичные события. Для сохранения файлов нужно установить карту microSD объемом до 32 Гб. Экшн-камера Digma DiCam 180 оснащена портом USB для подключения к ноутбуку или компьютеру. Цветной LCD-дисплей позволяет просматривать записи, кнопки управления на корпусе - устанавливать рабочие параметры. Источником питания устройства служит литиево-ионный аккумулятор, который обеспечивает стабильное функционирование в автономном режиме на протяжении определенного времени. В комплекте с камерой поставляется водонепроницаемый бокс, за счет чего можно проводить съемку под водой.
камера, крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4, площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучкаx2 шт., ремешок регулируемый с фиксаторомx2 шт., скотч двусторонний для крепленийx2 шт.
Подводный бокс в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера Digma DiCam 180 записывает видео в формате AVI с максимальным разрешением Full HD. Это позволяет получить качественные ролики с оптимальной детализацией. Благодаря интегрированному микрофону можно записывать голос и окружающие звуки. Модель создает фотографии в формате JPG и поддерживает режим непрерывной съемки, что позволяет сделать серию кадров и запечатлеть динамичные события. Для сохранения файлов нужно установить карту microSD объемом до 32 Гб. Экшн-камера Digma DiCam 180 оснащена портом USB для подключения к ноутбуку или компьютеру. Цветной LCD-дисплей позволяет просматривать записи, кнопки управления на корпусе - устанавливать рабочие параметры. Источником питания устройства служит литиево-ионный аккумулятор, который обеспечивает стабильное функционирование в автономном режиме на протяжении определенного времени. В комплекте с камерой поставляется водонепроницаемый бокс, за счет чего можно проводить съемку под водой.
Экшн-камера Digma DiCam 180 серая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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