Переходник HDMI (m) VGA (f) 0.1м белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604653
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходник
Длина кабеля, м
0.1
Интерфейс
HDMI, VGA
Разъемы
HDMI (M), VGA (F)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
26
Описание товара Переходник HDMI (m) VGA (f) 0.1м белый
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Переходник
Длина кабеля, м
0.1
Интерфейс
HDMI, VGA
Разъемы
HDMI (M), VGA (F)
Страна производитель
Китай
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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