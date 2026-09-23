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Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком купить с доставкой в Москве
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Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком

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Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вилы садовые
Черенок
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком
1 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Вилы садовые
Общая длина
1300
Ширина
180
Черенок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.32х0.19х0.05
Вес, кг.
1.54

Описание товара Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком

Копальные кованые вилы с черенком 180х220x1300мм Grinda 39722 предназначены для использования на садово-огородных участках. Данная модель подходит для перекапывания и аэрации земли, высаживания клубневых растений, переноски животных кормов и сена. Инструмент прослужит долгий срок, так как полностью выполнен из прочных и надежных материалов, не боится коррозии и высоких нагрузок.

Отзывы о товаре Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Вилы садовые
Общая длина
1300
Ширина
180
Черенок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Копальные кованые вилы с черенком 180х220x1300мм Grinda 39722 предназначены для использования на садово-огородных участках. Данная модель подходит для перекапывания и аэрации земли, высаживания клубневых растений, переноски животных кормов и сена. Инструмент прослужит долгий срок, так как полностью выполнен из прочных и надежных материалов, не боится коррозии и высоких нагрузок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком - купить по цене 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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