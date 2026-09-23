Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вилы садовые
Черенок
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
В наличии
Код товара: 595747
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 050 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вилы садовые
Общая длина
1300
Ширина
180
Черенок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.32х0.19х0.05
Вес, кг.
1.54
Описание товара Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком
Копальные кованые вилы с черенком 180х220x1300мм Grinda 39722 предназначены для использования на садово-огородных участках. Данная модель подходит для перекапывания и аэрации земли, высаживания клубневых растений, переноски животных кормов и сена. Инструмент прослужит долгий срок, так как полностью выполнен из прочных и надежных материалов, не боится коррозии и высоких нагрузок.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вилы садовые
Общая длина
1300
Ширина
180
Черенок
да
Страна производитель
Китай
Копальные кованые вилы с черенком 180х220x1300мм Grinda 39722 предназначены для использования на садово-огородных участках. Данная модель подходит для перекапывания и аэрации земли, высаживания клубневых растений, переноски животных кормов и сена. Инструмент прослужит долгий срок, так как полностью выполнен из прочных и надежных материалов, не боится коррозии и высоких нагрузок.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком - купить по цене 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вилы кованые GRINDA 180х220х1300мм с деревянным черенком