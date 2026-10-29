Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700
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Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 350 руб.
В наличии
Код товара: 584675
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 350 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х36х36
Вес, кг.
8.8
Описание товара Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700
Предназначена для приготовления разнообразных кулинарных изделий во фритюре. Множество функций, широкий выбор аксессуаров. 12 программ: жарка, запекание, гриль, сухофрукты и др. PowerConvection идеальный равномерный поток горячего воздуха. Rapid HeatControl готов к немедленному запуску без нагрева. Элегантный черный дизайн с большим смотровым окном. 3 уровня установки решетки и противня вращающийся вертел и корзина для жарки. Съемный поддон для крошек и капель
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, серебристые
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Предназначена для приготовления разнообразных кулинарных изделий во фритюре. Множество функций, широкий выбор аксессуаров. 12 программ: жарка, запекание, гриль, сухофрукты и др. PowerConvection идеальный равномерный поток горячего воздуха. Rapid HeatControl готов к немедленному запуску без нагрева. Элегантный черный дизайн с большим смотровым окном. 3 уровня установки решетки и противня вращающийся вертел и корзина для жарки. Съемный поддон для крошек и капель
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, серебристые
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, серебристые
Аэрофритюрница Caso AirFry Chef 1700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 20350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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