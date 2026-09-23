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Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s)

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Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s) - фото 1
Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s) - фото 1
  • Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 350 руб. 
Начислим 374 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 573865
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s)
23 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s)

Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.

Отзывы о товаре Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Описание
Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90 (300/260 Mb/s) - данный товар вы можете купить по цене 23350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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