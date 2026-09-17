Top.Mail.Ru
Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Снегоуборщик Champion ST1170BS - фото 1
Снегоуборщик Champion ST1170BS - фото 2
Снегоуборщик Champion ST1170BS - фото 3
Снегоуборщик Champion ST1170BS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик Champion ST1170BS - фото 1
  • Снегоуборщик Champion ST1170BS - фото 2
  • Снегоуборщик Champion ST1170BS - фото 3
  • Снегоуборщик Champion ST1170BS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
131 290 руб.  141 125 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55579
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
121

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS – это мощная уборочная техника, облегчающая процесс ухода за придомовой территорией в зимний период. Оснащенный надежным четырехтактным бензиновым двигателем и вместительным баком для топлива, агрегат способен на длительный процесс работы без дозаправки. Наличие нескольких скоростей позволяет настроить инструмент в зависимости от характера убираемого снега - низкие скорости хороши при работе с тяжелым, обледеневшим, утоптанным снегом, а высокие позволяют быстро убрать свежевыпавший снежный покров. Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS оборудован яркой фарой, которая позволит осуществлять уборку в условиях непогоды и в темное время суток.

Особенности:

  • Металлический шнек с мощными зубьями хорошо ращмельчает слежавшийся, обледенелый снег;
  • Благодаря антибуксовочному протектору, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
  • Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег;
  • Горловина бензинового бака широкая, что облегчает процесс заправки агрегата;
  • Прочный ковш защищает шнек от попадания посторонних предметов и предохраняет от поломок.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS – это мощная уборочная техника, облегчающая процесс ухода за придомовой территорией в зимний период. Оснащенный надежным четырехтактным бензиновым двигателем и вместительным баком для топлива, агрегат способен на длительный процесс работы без дозаправки. Наличие нескольких скоростей позволяет настроить инструмент в зависимости от характера убираемого снега - низкие скорости хороши при работе с тяжелым, обледеневшим, утоптанным снегом, а высокие позволяют быстро убрать свежевыпавший снежный покров. Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS оборудован яркой фарой, которая позволит осуществлять уборку в условиях непогоды и в темное время суток.

Особенности:

  • Металлический шнек с мощными зубьями хорошо ращмельчает слежавшийся, обледенелый снег;
  • Благодаря антибуксовочному протектору, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
  • Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег;
  • Горловина бензинового бака широкая, что облегчает процесс заправки агрегата;
  • Прочный ковш защищает шнек от попадания посторонних предметов и предохраняет от поломок.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS;
  • Документация;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS - купить по цене 131290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...