Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS
Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS – это мощная уборочная техника, облегчающая процесс ухода за придомовой территорией в зимний период. Оснащенный надежным четырехтактным бензиновым двигателем и вместительным баком для топлива, агрегат способен на длительный процесс работы без дозаправки. Наличие нескольких скоростей позволяет настроить инструмент в зависимости от характера убираемого снега - низкие скорости хороши при работе с тяжелым, обледеневшим, утоптанным снегом, а высокие позволяют быстро убрать свежевыпавший снежный покров. Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS оборудован яркой фарой, которая позволит осуществлять уборку в условиях непогоды и в темное время суток.
Особенности:
- Металлический шнек с мощными зубьями хорошо ращмельчает слежавшийся, обледенелый снег;
- Благодаря антибуксовочному протектору, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
- Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег;
- Горловина бензинового бака широкая, что облегчает процесс заправки агрегата;
- Прочный ковш защищает шнек от попадания посторонних предметов и предохраняет от поломок.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS;
- Документация;
- Упаковка.
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS – это мощная уборочная техника, облегчающая процесс ухода за придомовой территорией в зимний период. Оснащенный надежным четырехтактным бензиновым двигателем и вместительным баком для топлива, агрегат способен на длительный процесс работы без дозаправки. Наличие нескольких скоростей позволяет настроить инструмент в зависимости от характера убираемого снега - низкие скорости хороши при работе с тяжелым, обледеневшим, утоптанным снегом, а высокие позволяют быстро убрать свежевыпавший снежный покров. Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS оборудован яркой фарой, которая позволит осуществлять уборку в условиях непогоды и в темное время суток.
Особенности:
- Металлический шнек с мощными зубьями хорошо ращмельчает слежавшийся, обледенелый снег;
- Благодаря антибуксовочному протектору, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
- Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег;
- Горловина бензинового бака широкая, что облегчает процесс заправки агрегата;
- Прочный ковш защищает шнек от попадания посторонних предметов и предохраняет от поломок.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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