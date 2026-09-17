Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E
Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E предназначен для очистки участков от снега в зимнее время. Благодаря мощному зубчатому шнеку, снегоуборщик без проблем справляется с сильно утоптанным, тяжелым снегом, легко разбивает наст и врезается в обледеневшие сугробы. Наличие электрического стартера обеспечивает быстрый запуск двигателя при сильных морозах. Светодиодная фара позволяет работать в любую непогоду или в темное время суток. Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E может быть использован как в бытовой, так и в полупрофессиональной сфере.
Особенности:
- Шнек зубчатый, металлический, с износоустойчивыми накладками из полиуретана - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
- Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
- Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег, дальность и направление выброса регулируется вручную;
- Широкая горловина бензобака упрощает процесс добавления топлива;
- На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений;
- Для удобства пользователя все рычаги и рукоятки управления сосредоточены на одной панели в непосредственной близости от рук оператора.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E;
- Документация;
- Упаковка.
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E предназначен для очистки участков от снега в зимнее время. Благодаря мощному зубчатому шнеку, снегоуборщик без проблем справляется с сильно утоптанным, тяжелым снегом, легко разбивает наст и врезается в обледеневшие сугробы. Наличие электрического стартера обеспечивает быстрый запуск двигателя при сильных морозах. Светодиодная фара позволяет работать в любую непогоду или в темное время суток. Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E может быть использован как в бытовой, так и в полупрофессиональной сфере.
Особенности:
- Шнек зубчатый, металлический, с износоустойчивыми накладками из полиуретана - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
- Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
- Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег, дальность и направление выброса регулируется вручную;
- Широкая горловина бензобака упрощает процесс добавления топлива;
- На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений;
- Для удобства пользователя все рычаги и рукоятки управления сосредоточены на одной панели в непосредственной близости от рук оператора.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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