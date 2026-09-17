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Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
62
Высота захвата, см
51
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Задний ход
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
71 380 руб.  84 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55576
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
62
Высота захвата, см
51
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Задний ход
да
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
89

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E

Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E предназначен для очистки участков от снега в зимнее время. Благодаря мощному зубчатому шнеку, снегоуборщик без проблем справляется с сильно утоптанным, тяжелым снегом, легко разбивает наст и врезается в обледеневшие сугробы. Наличие электрического стартера обеспечивает быстрый запуск двигателя при сильных морозах. Светодиодная фара позволяет работать в любую непогоду или в темное время суток. Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E может быть использован как в бытовой, так и в полупрофессиональной сфере.

Особенности:

  • Шнек зубчатый, металлический, с износоустойчивыми накладками из полиуретана - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
  • Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
  • Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег, дальность и направление выброса регулируется вручную;
  • Широкая горловина бензобака упрощает процесс добавления топлива;
  • На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений;
  • Для удобства пользователя все рычаги и рукоятки управления сосредоточены на одной панели в непосредственной близости от рук оператора.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
62
Высота захвата, см
51
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Задний ход
да
Электростартер
да
Фары
Да
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Страна производитель
Китай
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E предназначен для очистки участков от снега в зимнее время. Благодаря мощному зубчатому шнеку, снегоуборщик без проблем справляется с сильно утоптанным, тяжелым снегом, легко разбивает наст и врезается в обледеневшие сугробы. Наличие электрического стартера обеспечивает быстрый запуск двигателя при сильных морозах. Светодиодная фара позволяет работать в любую непогоду или в темное время суток. Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E может быть использован как в бытовой, так и в полупрофессиональной сфере.

Особенности:

  • Шнек зубчатый, металлический, с износоустойчивыми накладками из полиуретана - для более эффективного измельчения плотного, слежавшегося снега и наста;
  • Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
  • Металлический желоб для выброса снега хорошо держит тяжелый, сырой снег, дальность и направление выброса регулируется вручную;
  • Широкая горловина бензобака упрощает процесс добавления топлива;
  • На ковше имеются полозья, предохраняющие ковш от возможных повреждений;
  • Для удобства пользователя все рычаги и рукоятки управления сосредоточены на одной панели в непосредственной близости от рук оператора.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E;
  • Документация;
  • Упаковка.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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