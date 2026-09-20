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Проектор InFocus IN2134 купить с доставкой в Москве
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Проектор InFocus IN2134

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Проектор InFocus IN2134 - фото 1
Проектор InFocus IN2134 - фото 2
Проектор InFocus IN2134 - фото 3
Проектор InFocus IN2134 - фото 4
Проектор InFocus IN2134 - фото 5
Проектор InFocus IN2134 - фото 6
Проектор InFocus IN2134 - фото 7
Проектор InFocus IN2134 - фото 8
Проектор InFocus IN2134 - фото 9
Проектор InFocus IN2134 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 1
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 2
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 3
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 4
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 5
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 6
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 7
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 8
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 9
  • Проектор InFocus IN2134 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
54 140 руб.  121 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 555152
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Характеристики

Бренд
Infocus
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х15
Вес, кг.
4.45

Описание товара Проектор InFocus IN2134

Проектор InFocus IN2134 представлен в строгом черном корпусе с одной лампой SP-LAMP-101 на 245 Вт, обладающей сроком службы 5000 часов. Устройство действует по DLP-технологии с поддержкой 3D. Проекция создается с разрешением 1024x768 dpi и соотношением сторон 4:3. Благодаря работе со световым потоком 4500 лм уровень контрастности увеличен до 28500:1. Прибор InFocus IN2134 оснащен динамиком на 10 Вт, четырьмя входами и двумя выходами аудио/видео, а также интерфейсом RS-232 и портом USB Type-A. Возможности данной модели значительно расширяются благодаря порту Ethernet. Данная модель поставляется вместе с двумя кабелями и пультом ДУ.

Отзывы о товаре Проектор InFocus IN2134




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Infocus
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Проектор InFocus IN2134 представлен в строгом черном корпусе с одной лампой SP-LAMP-101 на 245 Вт, обладающей сроком службы 5000 часов. Устройство действует по DLP-технологии с поддержкой 3D. Проекция создается с разрешением 1024x768 dpi и соотношением сторон 4:3. Благодаря работе со световым потоком 4500 лм уровень контрастности увеличен до 28500:1. Прибор InFocus IN2134 оснащен динамиком на 10 Вт, четырьмя входами и двумя выходами аудио/видео, а также интерфейсом RS-232 и портом USB Type-A. Возможности данной модели значительно расширяются благодаря порту Ethernet. Данная модель поставляется вместе с двумя кабелями и пультом ДУ.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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