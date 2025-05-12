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Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером купить с доставкой в Москве
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Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером

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Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 1
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 2
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 3
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 4
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 5
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 6
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 7
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 8
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 9
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 10
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 11
Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 1
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 2
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 3
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 4
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 5
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 6
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 7
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 8
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 9
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 10
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 11
  • Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 555145
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Высота, см
8
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х11
Вес, г.
750

Описание товара Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером

Автоматический тонометр OMRON M2 Comfort – прибор для определения уровня артериального давления. Оснащен интеллектуальной системой измерения и манжетой с технологией 360° для точной диагностики и комфорта. Устройство с объемной памятью и адаптером в комплекте. Тонометр омрон М2 Комфорт укомплектован умной манжетой Intelli Wrap Cuff. Объем принадлежности 22-42 см подходит большинству пациентов. Манжета определяет давление на 360°, т. е. по всей окружности руки и в любом положении. Благодаря разработке японского производителя минимизирован риск некорректного измерения из-за неправильно наложенной манжеты. Прибор оснащен интеллектуальной технологией IntelliSense. Уровень накачки манжеты определяется в момент включения устройства. Не требуется предварительная установка уровня давления воздуха, принадлежность не перекачивается и дискомфорт отсутствует. Тонометр OMRON регистрирует нарушение сердечного ритма и с помощью индикатора предлагает пользователю перепроверить данные. Если манжета наложена не плотно, на экране появляется соответствующий индикатор. Тонометр M2 Comfort предлагает пациенту самостоятельно оценить уровень артериального давления по графическому индикатору ВОЗ. Устройство оснащено памятью на 60 ячеек. бесплатное приложение OMRON connect позволяет отслеживать результаты измерений на мобильном устройстве. Достаточно скачать приложение в App Store или Google Play и настроить. Прибор работает от сети или от батареек. Мини-адаптер и элементы питания входят в комплект. Хранить и переносить тонометр удобно в прилагаемом чехле.



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Отзывы о товаре Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию! все хорошо работает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший,модная манжета. Но показывает давление больше чем есть.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Вьетнам, достойно работает уже год. Нет подсветки экрана. За стоимость прибора можно поставить свето диод . Не стесняйтесь.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, и от батареек и от провода
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
валерий улаев

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает с моим старым аппаратом разница 10 единиц.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно. Очень удобно с жёсткой манжетой. Точность измерения вполне приличная.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
купил, сейчас заказал аппарат на запястье, удобнее, много дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
В начале заказал аппарат более нового поколения все встроено в манжету но он не пришел. Купил этот. У бабули была аритмия значок на приборе показал, дал ей необходимые лекарства зачет аппарату. При накачивание и освобождении манжеты идет как бы размыкания липучки, небольшое потрескивания манжеты это конечно минус и вокруг руки плотно натянуть тоже неудобно может для нее это и не надо не могу сказать влияет ли это на измерение но так не должно быть.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё по высшему уровню. лучшая доставка
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Марина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Alexey S.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Батарейки в комплекте. Удобно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Айгуль Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прпобрела за 3196р. доставка быстрая. купила в подарок. работает. батареи в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Классная манжета,понравился!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, пришел в идеальном состоянии, коробка целая. Купила маме в подарок
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, достаточно точные измерения.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся полгода,работает,вроде показывает правильно
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат исправный, все измерения точные. Доставка очень быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, маленький удобный
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично.Продавца рекомендую.Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Фото нет, впечатления положительные, брали на работу, специфика что давление заменяется постоянно и люди свои стабильные показатели знают. Аппарат если и не точен то не на много. 1-2 пункта...
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил из-за появившейся гипертензии, отличный прибор, рекомендую к покупке. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Горшенева Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Прибор понравился, комплектация полная. Давление измеряет нормально.Манжета фиксируется плотно, размер подходит для полных рук.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
сегодня приехал. что могу сказать, работает, батарейки в комплекте-приятно, показывает точно. с манжетой, конечно, геморрой, не знаю насколько она умная и точная, но вот неудобная-100%. а вообще продавцу зачёт, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Не могли долго определится какой тонометр заказать , остановились на этом выборе. Заказом довольна!Пришел быстро,полностью укомплектован по заявленным характеристикам. Качественная манжета.Давление измерялось 3 раза , разница в показаниях есть ,но не существенная.( от 2 до 5 единиц) в целом тонометр показывает правильно. Через месяц использования допишу отзыв, если будут изменения в работе. А так тонометр от данного продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Кг К.

Достоинства:


Комментарий:
утром он меня шокировал, то 127, то 144; то 133 и это измерения подряд. Изменяю отзыв, вечером спас, голова сильно болела и показал выше 150 несколько раз подряд. Спасибо что он был, буду к нему приспосабливаться.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший тонометр.удобный.сделан по уму.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Горшков Андрей

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар. работает точно!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Галина Т.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобный в использовании, всё понятно и просто! сравниваем показания с другими изменениями, этот прибор более точный. Рекомендую! доставка быстрая, всё в комплекте!
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр пришел вовремя, хорошо упакован. Работает
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
все понравилось. легко измерять АД.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар супер, всем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший аппарат. Покупаю уже второй в подарок. Имеет питание от батареек и от сети. В комплекте даже батарейки. Всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, комплектация соответствует заявленному, первое включение, измерения - положительно. Отличный товар
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
евгений т.

Достоинства:


Комментарий:
сам тонометр нормальный, хотя манжета непривычна. Но упаковка.... будто его до пункта выдачи допинга ли.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Александра Ф.

Достоинства:


Комментарий:
тонометр нормальный.. работает хорошо
06.02.2023
Еникеев Радик Камильевич

Достоинства:
Проверено качество гадами

Недостатки:
Неоноружел

Комментарий:
Хорошая вещь рекомендую к пакупке



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Высота, см
8
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Развернуть
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.3
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматический тонометр OMRON M2 Comfort – прибор для определения уровня артериального давления. Оснащен интеллектуальной системой измерения и манжетой с технологией 360° для точной диагностики и комфорта. Устройство с объемной памятью и адаптером в комплекте. Тонометр омрон М2 Комфорт укомплектован умной манжетой Intelli Wrap Cuff. Объем принадлежности 22-42 см подходит большинству пациентов. Манжета определяет давление на 360°, т. е. по всей окружности руки и в любом положении. Благодаря разработке японского производителя минимизирован риск некорректного измерения из-за неправильно наложенной манжеты. Прибор оснащен интеллектуальной технологией IntelliSense. Уровень накачки манжеты определяется в момент включения устройства. Не требуется предварительная установка уровня давления воздуха, принадлежность не перекачивается и дискомфорт отсутствует. Тонометр OMRON регистрирует нарушение сердечного ритма и с помощью индикатора предлагает пользователю перепроверить данные. Если манжета наложена не плотно, на экране появляется соответствующий индикатор. Тонометр M2 Comfort предлагает пациенту самостоятельно оценить уровень артериального давления по графическому индикатору ВОЗ. Устройство оснащено памятью на 60 ячеек. бесплатное приложение OMRON connect позволяет отслеживать результаты измерений на мобильном устройстве. Достаточно скачать приложение в App Store или Google Play и настроить. Прибор работает от сети или от батареек. Мини-адаптер и элементы питания входят в комплект. Хранить и переносить тонометр удобно в прилагаемом чехле.


Смотрите также: Тонометры
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию! все хорошо работает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший,модная манжета. Но показывает давление больше чем есть.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Вьетнам, достойно работает уже год. Нет подсветки экрана. За стоимость прибора можно поставить свето диод . Не стесняйтесь.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, и от батареек и от провода
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
валерий улаев

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает с моим старым аппаратом разница 10 единиц.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно. Очень удобно с жёсткой манжетой. Точность измерения вполне приличная.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
купил, сейчас заказал аппарат на запястье, удобнее, много дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
В начале заказал аппарат более нового поколения все встроено в манжету но он не пришел. Купил этот. У бабули была аритмия значок на приборе показал, дал ей необходимые лекарства зачет аппарату. При накачивание и освобождении манжеты идет как бы размыкания липучки, небольшое потрескивания манжеты это конечно минус и вокруг руки плотно натянуть тоже неудобно может для нее это и не надо не могу сказать влияет ли это на измерение но так не должно быть.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё по высшему уровню. лучшая доставка
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Марина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Alexey S.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Батарейки в комплекте. Удобно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Айгуль Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прпобрела за 3196р. доставка быстрая. купила в подарок. работает. батареи в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Классная манжета,понравился!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, пришел в идеальном состоянии, коробка целая. Купила маме в подарок
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, достаточно точные измерения.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся полгода,работает,вроде показывает правильно
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат исправный, все измерения точные. Доставка очень быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, маленький удобный
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично.Продавца рекомендую.Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Фото нет, впечатления положительные, брали на работу, специфика что давление заменяется постоянно и люди свои стабильные показатели знают. Аппарат если и не точен то не на много. 1-2 пункта...
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил из-за появившейся гипертензии, отличный прибор, рекомендую к покупке. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Горшенева Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Прибор понравился, комплектация полная. Давление измеряет нормально.Манжета фиксируется плотно, размер подходит для полных рук.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
сегодня приехал. что могу сказать, работает, батарейки в комплекте-приятно, показывает точно. с манжетой, конечно, геморрой, не знаю насколько она умная и точная, но вот неудобная-100%. а вообще продавцу зачёт, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Не могли долго определится какой тонометр заказать , остановились на этом выборе. Заказом довольна!Пришел быстро,полностью укомплектован по заявленным характеристикам. Качественная манжета.Давление измерялось 3 раза , разница в показаниях есть ,но не существенная.( от 2 до 5 единиц) в целом тонометр показывает правильно. Через месяц использования допишу отзыв, если будут изменения в работе. А так тонометр от данного продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Кг К.

Достоинства:


Комментарий:
утром он меня шокировал, то 127, то 144; то 133 и это измерения подряд. Изменяю отзыв, вечером спас, голова сильно болела и показал выше 150 несколько раз подряд. Спасибо что он был, буду к нему приспосабливаться.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший тонометр.удобный.сделан по уму.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Горшков Андрей

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар. работает точно!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Галина Т.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобный в использовании, всё понятно и просто! сравниваем показания с другими изменениями, этот прибор более точный. Рекомендую! доставка быстрая, всё в комплекте!
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр пришел вовремя, хорошо упакован. Работает
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
все понравилось. легко измерять АД.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар супер, всем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший аппарат. Покупаю уже второй в подарок. Имеет питание от батареек и от сети. В комплекте даже батарейки. Всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, комплектация соответствует заявленному, первое включение, измерения - положительно. Отличный товар
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
евгений т.

Достоинства:


Комментарий:
сам тонометр нормальный, хотя манжета непривычна. Но упаковка.... будто его до пункта выдачи допинга ли.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Александра Ф.

Достоинства:


Комментарий:
тонометр нормальный.. работает хорошо
06.02.2023
Еникеев Радик Камильевич

Достоинства:
Проверено качество гадами

Недостатки:
Неоноружел

Комментарий:
Хорошая вещь рекомендую к пакупке


Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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