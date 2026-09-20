Электронная книга Digma M2 темно-серый
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Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
128 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
4 Гб
Тип дисплея
E-ink HD Pearl
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539618
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
128 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
4 Гб
Цвет
черный
Комплектация
Кабель USB, Документация
Тип дисплея
E-ink HD Pearl
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
CHM, DOC, EPub, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT, BMP, GIF, JPEG, PNG
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
360
Описание товара Электронная книга Digma M2 темно-серый
Экран 6 / , E-Ink Pearl HD, 758x1024, с подсветкой , память 4 Гб, карты памяти , вес 150 г.
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Бренд
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
128 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
4 Гб
Цвет
черный
Комплектация
Кабель USB, Документация
Тип дисплея
E-ink HD Pearl
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
CHM, DOC, EPub, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT, BMP, GIF, JPEG, PNG
Развернуть
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Экран 6 / , E-Ink Pearl HD, 758x1024, с подсветкой , память 4 Гб, карты памяти , вес 150 г.
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