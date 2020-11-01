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Бра Arte lamp Zanzibar A8390AP-1AB

Артикул: 52294
Бра Arte Lamp ZANZIBAR A8390AP-1AB
5 760 руб. 

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5 750 руб. 

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Артикул: 52294
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 240 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Zanzibar
filter_noneТовар входит в коллекцию Zanzibar
БрендArte Lamp
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильклассика
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см32
Длина, см27
Ширина, см15
Вес, кг0.9
Бра (настенный светильник) Arte Lamp Teatro A3964AP-1BK. Максимальная мощность лампы - 40W. Тип цоколя - E14. Материал плафонов: ткань


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Бра Arte lamp Zanzibar A8390AP-1AB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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