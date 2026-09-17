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Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7) купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7)

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Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 1
Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 2
Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 1
  • Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 2
  • Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51057
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
92х75х66
Вес, кг.
101.2

Описание товара Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7)

самоходный, мощность - 8 л. с. Размер захвата - 620x540 мм

Отзывы о товаре Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
самоходный, мощность - 8 л. с. Размер захвата - 620x540 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик Huter SGC 6000 (70/7/7) - по цене 101530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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