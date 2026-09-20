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Водонагреватель Haier ES50V-F3 GA0GHNE00RU купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Haier ES50V-F3 GA0GHNE00RU

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Водонагреватель Haier ES50V-F3 GA0GHNE00RU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 502031
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
26

Описание товара Водонагреватель Haier ES50V-F3 GA0GHNE00RU

Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий тепловой КПД. Он обеспечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окалины. Магниевый анод, увеличенный в два раза по сравнению с анодами обычных водонагревателей, продлевает срок службы внутреннего бака более чем на 40%. Все водонагреватели по результатам теста получают класс защиты от влаги и пыли IРХ4, доказывающий долгосрочную работу во влажной среде

Отзывы о товаре Водонагреватель Haier ES50V-F3 GA0GHNE00RU




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий тепловой КПД. Он обеспечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окалины. Магниевый анод, увеличенный в два раза по сравнению с анодами обычных водонагревателей, продлевает срок службы внутреннего бака более чем на 40%. Все водонагреватели по результатам теста получают класс защиты от влаги и пыли IРХ4, доказывающий долгосрочную работу во влажной среде
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Haier ES50V-F3 GA0GHNE00RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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