Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497729
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
23.7
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 гр.). Подлокотники пластиковые 2D. Крестовина металлическая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 23,05 кг. Объем: 0,223 м3. Габариты (мм): 875 х 380 х 670.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитКресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитКресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань...
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 22 020 руб.5505 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
-
В наличииЦена 24 590 руб.6148 руб. в СплитКресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
-
В наличииЦена 25 650 руб.6413 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 гр.). Подлокотники пластиковые 2D. Крестовина металлическая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 23,05 кг. Объем: 0,223 м3. Габариты (мм): 875 х 380 х 670.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый