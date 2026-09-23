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Радиатор масляный Engy EN-1709 купить с доставкой в Москве
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Радиатор масляный Engy EN-1709

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Радиатор масляный Engy EN-1709 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
9
Мощность обогрева, Вт
900
Количество секций
9
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный Engy EN-1709 - фото 1
  • Радиатор масляный Engy EN-1709 - фото 2
  • Радиатор масляный Engy EN-1709 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494364
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Ножки в комплекте
Площадь обогрева, м2
9
Мощность обогрева, Вт
900
Таймер
нет
Количество секций
9
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Нет
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х13
Вес, кг.
4.58

Описание товара Радиатор масляный Engy EN-1709

Масляный обогреватель — отопительный прибор с мощностью 1000 Вт. Устройство имеет термостат для поддержания заданной температуры. Прибор оснащён ручкой для удобной переноски.



Теги товара: 9 секций

Отзывы о товаре Радиатор масляный Engy EN-1709




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Ножки в комплекте
Площадь обогрева, м2
9
Мощность обогрева, Вт
900
Таймер
нет
Количество секций
9
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Нет
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный обогреватель — отопительный прибор с мощностью 1000 Вт. Устройство имеет термостат для поддержания заданной температуры. Прибор оснащён ручкой для удобной переноски.


Теги товара: 9 секций
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Отзывы


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