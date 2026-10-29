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Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 купить с доставкой в Москве
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Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138

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Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 1
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 2
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 3
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 4
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 5
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 6
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 7
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 8
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 9
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 1
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 2
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 3
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 4
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 5
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 6
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 7
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 8
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 9
  • Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477226
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138
2 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
210

Описание товара Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138

Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138

Отзывы о товаре Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Описание
Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пирометр бесконтактный КВТ KT 650B Proline 79138 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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