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Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 купить с доставкой в Москве
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Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004

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Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 1
Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 2
Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 3
Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 4
Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Склерометр
  • Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 1
  • Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 2
  • Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 3
  • Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 4
  • Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 880 руб. 
Начислим 1178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477214
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004
19 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Склерометр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, кг.
2.5

Описание товара Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004

Beton CONDTROL — надёжный и удобный в эксплуатации склерометр механического типа, предназначенный для оценки прочностных характеристик бетона. С его помощью вы сможете быстро и точно проверить прочность стяжки, пола, бетонных изделий и железобетонных конструкций.

Отзывы о товаре Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Склерометр
Страна производитель
Китай
Описание
Beton CONDTROL — надёжный и удобный в эксплуатации склерометр механического типа, предназначенный для оценки прочностных характеристик бетона. С его помощью вы сможете быстро и точно проверить прочность стяжки, пола, бетонных изделий и железобетонных конструкций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измеритель прочности бетона Condtrol Beton 3-10-004 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19880 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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