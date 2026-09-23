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Диск отрезной алмазный Sparta 230x22,2 731515 купить с доставкой в Москве
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Диск отрезной алмазный Sparta 230x22,2 731515

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Диск отрезной алмазный Sparta 230x22,2 731515
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475867
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Диск отрезной алмазный Sparta 230x22,2 731515
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Круг отрезной
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
760

Описание товара Диск отрезной алмазный Sparta 230x22,2 731515

Диск алмазный отрезной сплошной предназначен для мокрого резания керамической плитки, керамогранита, природного камня. Сплошной профиль рабочего слоя позволяет получить ровные края без сколов и трещин.



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Отзывы о товаре Диск отрезной алмазный Sparta 230x22,2 731515




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Круг отрезной
Описание
Диск алмазный отрезной сплошной предназначен для мокрого резания керамической плитки, керамогранита, природного камня. Сплошной профиль рабочего слоя позволяет получить ровные края без сколов и трещин.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск отрезной алмазный Sparta 230x22,2 731515 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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