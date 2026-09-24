Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 8.0 х 117 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-8)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 706648
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530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 8 мм, длина 117 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
175x13x55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
37
Описание товара Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 8.0 х 117 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-8)
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 8 мм, длина 117 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
175x13x55
Страна производитель
Китай
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 8.0 х 117 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-8) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 8.0 х 117 мм, сталь М42, HSS-Co(8%), (29656-8)