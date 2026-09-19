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Характеристики
Тип товара
Скарификатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
9 290 руб.
12 844
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474949
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Описание товара Скарификатор Patriot SCE 150 512309150
Скарификатор PATRIOT SCE 150 будет надежным помощником в уходе за газонами и приусадебными участками. Прибор оснащен фрезерными ножками, которые прокалывают почву для беспрепятственного проникновения влаги и кислорода к корневой системе культурных растений. Посредством пружин для аэрации из почвы извлекаются отмершие корни, а также удаляется мох и сухая трава. Разрезание корней стимулирует рост свежей травы. Скарификатор PATRIOT SCE 150 оснащен 4-ступенчатым рычагом, который позволяет настроить подходящую глубину проникновения в диапазоне от -12 мм до +4 мм. В конструкции модели предусмотрен травосборник, что значительно облегчает уборку участка после обработки скарификатором. Прибор работает от электросети, не загрязняя выхлопами окружающую среду. Модель имеет компактные габариты и небольшой вес, что обеспечивает высокую маневренность и простоту в управлении. Для удобства сезонного хранения рукоятки складываются, а травосборник снимается.
Скарификатор PATRIOT SCE 150 будет надежным помощником в уходе за газонами и приусадебными участками. Прибор оснащен фрезерными ножками, которые прокалывают почву для беспрепятственного проникновения влаги и кислорода к корневой системе культурных растений. Посредством пружин для аэрации из почвы извлекаются отмершие корни, а также удаляется мох и сухая трава. Разрезание корней стимулирует рост свежей травы. Скарификатор PATRIOT SCE 150 оснащен 4-ступенчатым рычагом, который позволяет настроить подходящую глубину проникновения в диапазоне от -12 мм до +4 мм. В конструкции модели предусмотрен травосборник, что значительно облегчает уборку участка после обработки скарификатором. Прибор работает от электросети, не загрязняя выхлопами окружающую среду. Модель имеет компактные габариты и небольшой вес, что обеспечивает высокую маневренность и простоту в управлении. Для удобства сезонного хранения рукоятки складываются, а травосборник снимается.
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