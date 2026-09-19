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Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 купить с доставкой в Москве
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Скарификатор Patriot SCE 150 512309150

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Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 1
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Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 5
Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 6
Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 7
Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 8
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Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 10
Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 11
Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 12
Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 13
Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 14
Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Скарификатор
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 1
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 2
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 3
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 4
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 5
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 6
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 7
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 8
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 9
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 10
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 11
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 12
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 13
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 14
  • Скарификатор Patriot SCE 150 512309150 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
9 290 руб.  12 844 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474949
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Скарификатор
Высота, см
31
Объем травосборника, л
30
Питание электрического двигателя
сеть
Рабочая ширина рыхлителя
32
Регулировка глубины
Да
Тип привода
Электрический
Травосборник в комплекте
да
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х31
Вес, кг.
10

Описание товара Скарификатор Patriot SCE 150 512309150

Скарификатор PATRIOT SCE 150 будет надежным помощником в уходе за газонами и приусадебными участками. Прибор оснащен фрезерными ножками, которые прокалывают почву для беспрепятственного проникновения влаги и кислорода к корневой системе культурных растений. Посредством пружин для аэрации из почвы извлекаются отмершие корни, а также удаляется мох и сухая трава. Разрезание корней стимулирует рост свежей травы. Скарификатор PATRIOT SCE 150 оснащен 4-ступенчатым рычагом, который позволяет настроить подходящую глубину проникновения в диапазоне от -12 мм до +4 мм. В конструкции модели предусмотрен травосборник, что значительно облегчает уборку участка после обработки скарификатором. Прибор работает от электросети, не загрязняя выхлопами окружающую среду. Модель имеет компактные габариты и небольшой вес, что обеспечивает высокую маневренность и простоту в управлении. Для удобства сезонного хранения рукоятки складываются, а травосборник снимается.

Отзывы о товаре Скарификатор Patriot SCE 150 512309150




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Скарификатор
Высота, см
31
Объем травосборника, л
30
Питание электрического двигателя
сеть
Рабочая ширина рыхлителя
32
Регулировка глубины
Да
Тип привода
Электрический
Травосборник в комплекте
да
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Описание
Скарификатор PATRIOT SCE 150 будет надежным помощником в уходе за газонами и приусадебными участками. Прибор оснащен фрезерными ножками, которые прокалывают почву для беспрепятственного проникновения влаги и кислорода к корневой системе культурных растений. Посредством пружин для аэрации из почвы извлекаются отмершие корни, а также удаляется мох и сухая трава. Разрезание корней стимулирует рост свежей травы. Скарификатор PATRIOT SCE 150 оснащен 4-ступенчатым рычагом, который позволяет настроить подходящую глубину проникновения в диапазоне от -12 мм до +4 мм. В конструкции модели предусмотрен травосборник, что значительно облегчает уборку участка после обработки скарификатором. Прибор работает от электросети, не загрязняя выхлопами окружающую среду. Модель имеет компактные габариты и небольшой вес, что обеспечивает высокую маневренность и простоту в управлении. Для удобства сезонного хранения рукоятки складываются, а травосборник снимается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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