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Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632 купить с доставкой в Москве
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Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632

13 Отзывы
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Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632 - фото 1
Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
  • Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632 - фото 1
  • Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
лак, латунь, пластик, хром
Механизм
нажимной
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
60

Описание товара Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632

В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.

Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632

Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, но как то нужно выделить, что часть корпуса ручки матовая, а другая, в области наконечника - полирована. На картинке этого не видно, но на практике сильно бросается в глаза. Товар на любителя.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Лариса Л.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Упаковка не нарушена. Все работает. Конечно это хорошая реплика.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ручка Четкая. Только стержень оставляет желать лучшего. Бледный цвет пасты, надо сразу менять.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Евгения Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка - очень тонкий картон. Дарить было неловко, как будто дешёвку.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Немного дряхло лежит в руке, а так отлично!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, ручка была хорошо упаковано, хорошего качество как и всегда у Parker.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная ручка , отлично пишет.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
классная ручка.Брал на подарок.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владислава Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая ручка за хорошую цену,надежно упаковано,быстрая доставка,осталась довольна,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечаний к товару и упаковке нет. Все устроило. Человек, которому подарили, - доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Евгения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка была заломана, товар потерял подарочное свойство. а ещё коробка была завернута просто в фаил Сама ручка симпотичная.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Да норм ручка, но упаковка не фонтан



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
лак, латунь, пластик, хром
Механизм
нажимной
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший, но как то нужно выделить, что часть корпуса ручки матовая, а другая, в области наконечника - полирована. На картинке этого не видно, но на практике сильно бросается в глаза. Товар на любителя.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Лариса Л.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Упаковка не нарушена. Все работает. Конечно это хорошая реплика.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ручка Четкая. Только стержень оставляет желать лучшего. Бледный цвет пасты, надо сразу менять.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Евгения Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка - очень тонкий картон. Дарить было неловко, как будто дешёвку.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Немного дряхло лежит в руке, а так отлично!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, ручка была хорошо упаковано, хорошего качество как и всегда у Parker.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная ручка , отлично пишет.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
классная ручка.Брал на подарок.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владислава Л.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая ручка за хорошую цену,надежно упаковано,быстрая доставка,осталась довольна,рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечаний к товару и упаковке нет. Все устроило. Человек, которому подарили, - доволен.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Евгения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка была заломана, товар потерял подарочное свойство. а ещё коробка была завернута просто в фаил Сама ручка симпотичная.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Да норм ручка, но упаковка не фонтан


Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632 - купить по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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