Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632
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Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
В наличии
Код товара: 474711
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
лак, латунь, пластик, хром
Механизм
нажимной
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
60
Описание товара Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
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Бренд
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
лак, латунь, пластик, хром
Механизм
нажимной
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, но как то нужно выделить, что часть корпуса ручки матовая, а другая, в области наконечника - полирована. На картинке этого не видно, но на практике сильно бросается в глаза. Товар на любителя.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Упаковка не нарушена. Все работает. Конечно это хорошая реплика.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка Четкая. Только стержень оставляет желать лучшего. Бледный цвет пасты, надо сразу менять.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка - очень тонкий картон. Дарить было неловко, как будто дешёвку.
Достоинства:
Комментарий:
Немного дряхло лежит в руке, а так отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, ручка была хорошо упаковано, хорошего качество как и всегда у Parker.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная ручка , отлично пишет.
Достоинства:
Комментарий:
классная ручка.Брал на подарок.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Красивая ручка за хорошую цену,надежно упаковано,быстрая доставка,осталась довольна,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Замечаний к товару и упаковке нет. Все устроило. Человек, которому подарили, - доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка была заломана, товар потерял подарочное свойство. а ещё коробка была завернута просто в фаил Сама ручка симпотичная.
Достоинства:
Комментарий:
Да норм ручка, но упаковка не фонтан
Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632 - купить по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker IM Essential 2143632
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, но как то нужно выделить, что часть корпуса ручки матовая, а другая, в области наконечника - полирована. На картинке этого не видно, но на практике сильно бросается в глаза. Товар на любителя.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Упаковка не нарушена. Все работает. Конечно это хорошая реплика.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка Четкая. Только стержень оставляет желать лучшего. Бледный цвет пасты, надо сразу менять.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка - очень тонкий картон. Дарить было неловко, как будто дешёвку.
Достоинства:
Комментарий:
Немного дряхло лежит в руке, а так отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, ручка была хорошо упаковано, хорошего качество как и всегда у Parker.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная ручка , отлично пишет.
Достоинства:
Комментарий:
классная ручка.Брал на подарок.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Красивая ручка за хорошую цену,надежно упаковано,быстрая доставка,осталась довольна,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Замечаний к товару и упаковке нет. Все устроило. Человек, которому подарили, - доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка была заломана, товар потерял подарочное свойство. а ещё коробка была завернута просто в фаил Сама ручка симпотичная.
Достоинства:
Комментарий:
Да норм ручка, но упаковка не фонтан