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Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631 купить с доставкой в Москве
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Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631

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Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631 - фото 1
Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
  • Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631 - фото 1
  • Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Механизм
пластик, сталь, хром
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х3
Вес, г.
60

Описание товара Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631

В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.

Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Механизм
пластик, сталь, хром
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шариковая ручка Parker IM Essential 2143631 - стоимость товара 1560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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