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Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001

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Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 473477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001
1 060 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GoPro
Тип товара
Аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
70

Описание товара Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001

Во время продолжительных съемок проще вставить свежий аккумулятор, нежели подключать power bank. Особенно, если запись видео ведется на воде, когда работать с открытой дверцей попросту нельзя.

Отзывы о товаре Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GoPro
Тип товара
Аккумуляторы
Описание
Во время продолжительных съемок проще вставить свежий аккумулятор, нежели подключать power bank. Особенно, если запись видео ведется на воде, когда работать с открытой дверцей попросту нельзя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001 – стоимость товара 1060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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