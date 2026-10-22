Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
В наличии
Код товара: 473477
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 060 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
70
Описание товара Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001
Во время продолжительных съемок проще вставить свежий аккумулятор, нежели подключать power bank. Особенно, если запись видео ведется на воде, когда работать с открытой дверцей попросту нельзя.
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Курьерская доставка в Москве
Во время продолжительных съемок проще вставить свежий аккумулятор, нежели подключать power bank. Особенно, если запись видео ведется на воде, когда работать с открытой дверцей попросту нельзя.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Аккумулятор GoPro Rechargeable Battery ADBAT-001 – стоимость товара 1060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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