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Диспенсер FIXSEN FLAT (FX-290-1) купить с доставкой в Москве
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Диспенсер FIXSEN FLAT (FX-290-1)

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Диспенсер FIXSEN FLAT FX-290-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470194
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
330

Описание товара Диспенсер FIXSEN FLAT (FX-290-1)

Удобство и красота кроются в каждой мелочи. Аксессуары для ванной комнаты и туалета не только подчеркнут индивидуальность и дизайн, но и сделают интерьер функциональным. Правильно подобранные детали сделают ванную комнату особенной, не похожей на другие. В ежедневном использовании ванной все должно быть под рукой. Любой элемент выполняет свою функцию и приносит комфорт. Главное правило при выборе – все детали должны быть выполнены в одном цветовом решении, быть сходными по форме и фактуре основного материала. Кроме того, следует покупать предметы, ориентируясь на дизайнерское решение ванной комнаты.

Отзывы о товаре Диспенсер FIXSEN FLAT (FX-290-1)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Удобство и красота кроются в каждой мелочи. Аксессуары для ванной комнаты и туалета не только подчеркнут индивидуальность и дизайн, но и сделают интерьер функциональным. Правильно подобранные детали сделают ванную комнату особенной, не похожей на другие. В ежедневном использовании ванной все должно быть под рукой. Любой элемент выполняет свою функцию и приносит комфорт. Главное правило при выборе – все детали должны быть выполнены в одном цветовом решении, быть сходными по форме и фактуре основного материала. Кроме того, следует покупать предметы, ориентируясь на дизайнерское решение ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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