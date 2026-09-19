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Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305В-4) купить с доставкой в Москве
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Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305В-4)

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Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305В-4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470009
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
39х13х7
Вес, г.
460

Описание товара Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305В-4)

Одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку. Толщина напыления хрома защищает изделия от истирания, царапин и влажности. Коллекция «Kvadro» успешно прошла испытания в соляных ваннах.

Отзывы о товаре Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305В-4)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку. Толщина напыления хрома защищает изделия от истирания, царапин и влажности. Коллекция «Kvadro» успешно прошла испытания в соляных ваннах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка FIXSEN Kvadro 4 крючка (FX-61305В-4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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