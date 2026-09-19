Бокс для сбора тонера XEROX WC 7655/7665/DC240/250/242/252/Versant 80/180/PrimeLink C9070/B9100 50K (008R12990/647N00218/641S01065) 50K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7655, 7665, DC240, 250, 242, 252, 80, 180, PrimeLink C9070, B9100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
В наличии
Код товара: 463980
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Загружаем...
2 480 руб.
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7655, 7665, DC240, 250, 242, 252, 80, 180, PrimeLink C9070, B9100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х5
Вес, г.
500
Описание товара Бокс для сбора тонера XEROX WC 7655/7665/DC240/250/242/252/Versant 80/180/PrimeLink C9070/B9100 50K (008R12990/647N00218/641S01065) 50K
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
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Бренд
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
WC 7655, 7665, DC240, 250, 242, 252, 80, 180, PrimeLink C9070, B9100
Страна производитель
Китай
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Бокс для сбора тонера XEROX WC 7655/7665/DC240/250/242/252/Versant 80/180/PrimeLink C9070/B9100 50K (008R12990/647N00218/641S01065) 50K - этот товар вы можете купить по цене 2480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бокс для сбора тонера XEROX WC 7655/7665/DC240/250/242/252/Versant 80/180/PrimeLink C9070/B9100 50K (008R12990/647N00218/641S01065) 50K