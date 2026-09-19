Флакон с чернилами Waterman S0110750 пурпурный
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Характеристики
Тип товара
Флакон с чернилами
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 450358
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Загружаем...
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Загружаем...
930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флакон с чернилами
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х5
Вес, г.
170
Описание товара Флакон с чернилами Waterman S0110750 пурпурный
Чтобы разжечь ваш дух изобретательства, у чернил и сменных стержней Waterman есть своя удивительная история. С самых ранних дней, когда Льюис Эдсон Вотерман изобрел первые надежные авторучки в 1883 году, имели значение качество и инновации. В 1936 году Waterman представил первый в мире чернильный баллончик. В 1947 Waterman удивил весь мир, запустив в производство Pentabille, первую шариковую ручку с пятью сменными цветами. Чем бы Вы ни писали, пером, шариковой ручкой, капиллярной ручкой или роллером, вы всегда можете положиться на качество Waterman. Поэтому следите за тем, чтобы у Вас не закончились чернила, и свежие идеи никогда не закончатся.
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Чтобы разжечь ваш дух изобретательства, у чернил и сменных стержней Waterman есть своя удивительная история. С самых ранних дней, когда Льюис Эдсон Вотерман изобрел первые надежные авторучки в 1883 году, имели значение качество и инновации. В 1936 году Waterman представил первый в мире чернильный баллончик. В 1947 Waterman удивил весь мир, запустив в производство Pentabille, первую шариковую ручку с пятью сменными цветами. Чем бы Вы ни писали, пером, шариковой ручкой, капиллярной ручкой или роллером, вы всегда можете положиться на качество Waterman. Поэтому следите за тем, чтобы у Вас не закончились чернила, и свежие идеи никогда не закончатся.
Флакон с чернилами Waterman S0110750 пурпурный - по цене 930 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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