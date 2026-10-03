Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
Источник питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 427272
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
740 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт
Комплектация
пульт, сетевой адаптер – 1 шт., краткое руководство, гарантийный талон
Источник питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х11
Вес, г.
800
Описание товара Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной
Видеообзор на Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пульт
Комплектация
пульт, сетевой адаптер – 1 шт., краткое руководство, гарантийный талон
Источник питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Пульт GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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