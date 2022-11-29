Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
850
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414541
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
850
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
15
Ручки на чаше
Да
Функции и особенности
поддержание тепла, режимы работы: мульти повар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа
Комплектация
мультиварка, документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х28
Вес, кг.
3.3
Описание товара Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный
Мультиварка Hyundai HYMC-1610Мультиварка поможет быстро приготовить вкусную и полезную пищу практически без Вашего участия. Модель имеет 16 программ приготовления, 15 из которых автоматические. Мощность прибора в режиме приготовления составляет 850 Вт. Чаша объемом 5 литров имеет тефлоновое антипригарное покрытие для готовки без добавления масла. Мультиварка имеет интуитивно понятное электронное управление и информативный ЖК дисплей.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
850
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
15
Ручки на чаше
Да
Развернуть
Функции и особенности
поддержание тепла, режимы работы: мульти повар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа
Комплектация
мультиварка, документация
Страна производитель
Китай
Мультиварка Hyundai HYMC-1610Мультиварка поможет быстро приготовить вкусную и полезную пищу практически без Вашего участия. Модель имеет 16 программ приготовления, 15 из которых автоматические. Мощность прибора в режиме приготовления составляет 850 Вт. Чаша объемом 5 литров имеет тефлоновое антипригарное покрытие для готовки без добавления масла. Мультиварка имеет интуитивно понятное электронное управление и информативный ЖК дисплей.
Достоинства:
Простое управление.
Есть ручки на чаше.
Возможность приготовления на пару.
Отключение функции подогрева.
Недорогая.
Достаточный объем чаши (5 л).
Недостатки:
После десятка использований продолжает пахнуть пластиком при нагревании. Надеюсь, со временем запах исчезнет (к слову, о более дорогих моделях Tefal пишут то же самое).
Книги рецептов нет, даже парочку в инструкцию не включили. Хорошо, что в интернете много информации.
Комментарий:
Это моя первая мультиварка. Покупала, ориентируясь на обзоры и отзывы. Хотела простую в управлении, недорогую, с ручками на чаше.
Всю неделю готовила только в ней. Идеальная рисовая каша получилась с 3-го раза. Быстрее, чем на плите, а главное - без хлопот. Отличные быстрые ужины готовятся в режиме "на пару". В чашу - гарнир (картофель, булгур и т.п.), на пароварку - кусочки курицы, рыбы, мяса. Через 30-40 минут - прекрасное полноценное блюдо готово. Курица получается очень сочная. С выпечкой до конца еще не разобралась, но кекс с ягодами получился очень даже ничего.
Через неделю ежедневного использования могу сделать вывод: как кашеварка и пароварка - идеальный для меня девайс. А с остальным еще разберёмся!)
Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный
Достоинства:
Простое управление.
Есть ручки на чаше.
Возможность приготовления на пару.
Отключение функции подогрева.
Недорогая.
Достаточный объем чаши (5 л).
Недостатки:
После десятка использований продолжает пахнуть пластиком при нагревании. Надеюсь, со временем запах исчезнет (к слову, о более дорогих моделях Tefal пишут то же самое).
Книги рецептов нет, даже парочку в инструкцию не включили. Хорошо, что в интернете много информации.
Комментарий:
Это моя первая мультиварка. Покупала, ориентируясь на обзоры и отзывы. Хотела простую в управлении, недорогую, с ручками на чаше.
Всю неделю готовила только в ней. Идеальная рисовая каша получилась с 3-го раза. Быстрее, чем на плите, а главное - без хлопот. Отличные быстрые ужины готовятся в режиме "на пару". В чашу - гарнир (картофель, булгур и т.п.), на пароварку - кусочки курицы, рыбы, мяса. Через 30-40 минут - прекрасное полноценное блюдо готово. Курица получается очень сочная. С выпечкой до конца еще не разобралась, но кекс с ягодами получился очень даже ничего.
Через неделю ежедневного использования могу сделать вывод: как кашеварка и пароварка - идеальный для меня девайс. А с остальным еще разберёмся!)