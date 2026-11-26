Графический планшет Huion Kamvas 22
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 910 руб.
В наличии
Код товара: 408179
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
55 910 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
63х44х17
Вес, кг.
4.3
Описание товара Графический планшет Huion Kamvas 22
Сенсорный монитор Kamvas 22 имеет IPS-матрицу с цветовой гаммой в диапазоне 120% sRGB и контрастностью 1000:1. Все это прекрасно передаст каждую деталь и цвет на изображении.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Графические планшеты, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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Сенсорный монитор Kamvas 22 имеет IPS-матрицу с цветовой гаммой в диапазоне 120% sRGB и контрастностью 1000:1. Все это прекрасно передаст каждую деталь и цвет на изображении.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Графические планшеты, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Графические планшеты, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Графический планшет Huion Kamvas 22 - стоимость товара 55910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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