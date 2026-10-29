Дровокол Patriot CE 5322
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Характеристики
Тип товара
Дровокол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%28 070 руб. 33 845 руб.
В наличии
Код товара: 394163
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
28 070 руб. -17%
33 845 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
49
Описание товара Дровокол Patriot CE 5322
Дровокол PATRIOT СЕ 5322 766300004 предназначен для упрощения заготовки дров. Незаменим в хозяйстве, когда необходимо топить печь в больших объёмах. Агрегат оснащен двигателем мощностью 2.2 кВт, работающим от сети 220 Вт. Для удобства транспортировки дровокола на небольшие расстояния предусмотрены колеса.
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Дровокол PATRIOT СЕ 5322 766300004 предназначен для упрощения заготовки дров. Незаменим в хозяйстве, когда необходимо топить печь в больших объёмах. Агрегат оснащен двигателем мощностью 2.2 кВт, работающим от сети 220 Вт. Для удобства транспортировки дровокола на небольшие расстояния предусмотрены колеса.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Дровокол Patriot CE 5322 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 28070 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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