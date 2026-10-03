Top.Mail.Ru
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 1
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 2
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 3
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 4
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
  • Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 1
  • Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 2
  • Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 3
  • Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 4
  • Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 790 руб.  3 960 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

2 340 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 391384
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами
2 790 руб. -30%
3 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольный
Габаритные размеры, см
40х60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х21х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами

Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами для гибкой светодиодной панели FL100, размер 40х60 см, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс FL-SF 4060 с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку. Чехол в комплекте

Отзывы о товаре Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольный
Габаритные размеры, см
40х60 см
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами для гибкой светодиодной панели FL100, размер 40х60 см, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс FL-SF 4060 с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку. Чехол в комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Godox FL-SF 4060 с сотами – стоимость товара 2790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...