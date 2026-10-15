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Картридж струйный EpsonT6925 (C13T692500) купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный EpsonT6925 (C13T692500)

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Картридж струйный EpsonT6925 (C13T692500)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389779
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
26х13х4
Вес, г.
400

Описание товара Картридж струйный EpsonT6925 (C13T692500)

Технология струйной печати Epson Micro Piezo обеспечила принтерам Epson мощное конкурентное преимущество: высокую надежность печатной головки, а также сочетание выдающегося качества со скоростью печати благодаря точному позиционированию капли. Первый струйный принтер на технологии Epson Micro Piezo — Epson Stylus 800 (1993) в октябре 1998 года стал первым цветным принтером, который полетел в космос на космическом корабле Discovery. Благодаря Micro Piezo имя Epson стало для пользователей во всем мире синонимом качественной печати. Компания также зарекомендовала себя как автор инновационных разработок в области чернил и бумаги. Технология Epson Micro Piezo и по сей день используется во всех печатных устройствах компании.

Отзывы о товаре Картридж струйный EpsonT6925 (C13T692500)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Технология струйной печати Epson Micro Piezo обеспечила принтерам Epson мощное конкурентное преимущество: высокую надежность печатной головки, а также сочетание выдающегося качества со скоростью печати благодаря точному позиционированию капли. Первый струйный принтер на технологии Epson Micro Piezo — Epson Stylus 800 (1993) в октябре 1998 года стал первым цветным принтером, который полетел в космос на космическом корабле Discovery. Благодаря Micro Piezo имя Epson стало для пользователей во всем мире синонимом качественной печати. Компания также зарекомендовала себя как автор инновационных разработок в области чернил и бумаги. Технология Epson Micro Piezo и по сей день используется во всех печатных устройствах компании.
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Отзывы


Картридж струйный EpsonT6925 (C13T692500) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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