Пирометр CONDTROL Maxwell 3
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Характеристики
Тип товара
Пирометры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пирометры
Автоматическое отключение
да
Вид
лазерный
Время отклика
0.5
Дисплей
есть
Единицы измерения
градус Фаренгейта (°F), градус Цельсия (°C)
Звуковая индикация
нет
Класс
полупрофессиональный
Комплектация
документация, комплект батареек
Коэффициент эмиссии
0.1-1
Напряжение аккумулятора, В
1.5
Поверка
нет
Подсветка дисплея
Да
Тип питания
батарейки
Тип прицела
точечный
Оптическое разрешение
12:01
Спектральный диапазон
8-14 мкм
Определение влажности
нет
Память
нет
Минимальная определяемая температура, °C
-30
Максимальная определяемая температура, °C
380
Тип аккумулятора / батареек
ААА
Индикатор зарядки аккумулятора
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
235
Описание товара Пирометр CONDTROL Maxwell 3
Пирометр Condtrol Maxwell 3 3-16-043 используется для обнаружения неисправностей в системах теплоснабжения, утечки тепла, перегрева деталей в различных механизмах. Отличается компактными размерами и простотой в эксплуатации. Лазерный указатель наглядно демонстрирует зону измерения, обеспечивая более точное наведение на цель. Благодаря оптическому разрешению 12:1 можно работать на безопасном расстоянии от горячих объектов. Предусмотрена сигнализация выхода температуры за пределы установленных параметров.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пирометры
Автоматическое отключение
да
Вид
лазерный
Время отклика
0.5
Дисплей
есть
Единицы измерения
градус Фаренгейта (°F), градус Цельсия (°C)
Звуковая индикация
нет
Класс
полупрофессиональный
Комплектация
документация, комплект батареек
Коэффициент эмиссии
0.1-1
Напряжение аккумулятора, В
1.5
Развернуть
Поверка
нет
Подсветка дисплея
Да
Тип питания
батарейки
Тип прицела
точечный
Оптическое разрешение
12:01
Спектральный диапазон
8-14 мкм
Определение влажности
нет
Память
нет
Минимальная определяемая температура, °C
-30
Максимальная определяемая температура, °C
380
Тип аккумулятора / батареек
ААА
Индикатор зарядки аккумулятора
Да
Страна производитель
Китай
Пирометр Condtrol Maxwell 3 3-16-043 используется для обнаружения неисправностей в системах теплоснабжения, утечки тепла, перегрева деталей в различных механизмах. Отличается компактными размерами и простотой в эксплуатации. Лазерный указатель наглядно демонстрирует зону измерения, обеспечивая более точное наведение на цель. Благодаря оптическому разрешению 12:1 можно работать на безопасном расстоянии от горячих объектов. Предусмотрена сигнализация выхода температуры за пределы установленных параметров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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