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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384103
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Описание товара Зарядное устройство Panasonic Advanced (BQ-CC65E)
Продвинутое интеллектуальное 4-х канальное зарядное устройство Panasonic Advanced BQ-CC65E для зарядки пальчиковых (AA) и мизинчиковых (AAA) аккумуляторов, позволяет полностью обслуживать батареи, чтобы обеспечить максимальный срок их службы и высокие показатели работы. Также устройство имеет функцию защиты от зарядки в условиях повышенной температуры и от зарядки обычных батареек. Возможна зарядка портативных мобильных устройств через USB -выход. Индикация процесса заряда осуществляется с помощью большого дисплея с подсветкой голубого цвета, на котором для каждого канала отображается режим работы, процент заряда, напряжение, ёмкость mAh, мощность Wh, время работы, информация о состоянии аккумулятора.
Продвинутое интеллектуальное 4-х канальное зарядное устройство Panasonic Advanced BQ-CC65E для зарядки пальчиковых (AA) и мизинчиковых (AAA) аккумуляторов, позволяет полностью обслуживать батареи, чтобы обеспечить максимальный срок их службы и высокие показатели работы. Также устройство имеет функцию защиты от зарядки в условиях повышенной температуры и от зарядки обычных батареек. Возможна зарядка портативных мобильных устройств через USB -выход. Индикация процесса заряда осуществляется с помощью большого дисплея с подсветкой голубого цвета, на котором для каждого канала отображается режим работы, процент заряда, напряжение, ёмкость mAh, мощность Wh, время работы, информация о состоянии аккумулятора.
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