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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
трубчатый
Мощность, Вт
100
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
203
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
21 140 руб.
35 530
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379449
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Тепловентилятор Набор крепежных элементов Инструкция Гарантийный талон
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
14
Описание товара Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W4-15-DКомпактные водяные тепловентиляторы в металлическом корпусе BALLU серии W4-D применяются для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров, таких как: супермаркеты, мастерские и подсобки, небольшие спортзалы и административные здания.Выходная решетка имеет форму анемостата. Она распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях, что позволяет эффективно отапливать помещение при монтаже приборов на потолок.Высокая степень защиты IP54 позволяет использовать прибор в помещениях с высоким уровнем влажности и загрязнения.Тепловая мощность прибора от 12 до 20 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.Осевой вентилятор диаметром 330 мм создает воздушный поток длиной 6 метров и обеспечивает максимальную производительность до 1900 м?/ч.Водяной тепловентилятор устанавливается преимущественно на потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Выходная решетка в форме анемостата распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях.
Макс. производительность
1900
м3/час
Нагрев воздуха (дельта температуры)
29 °С
Макс. тепловая мощность
20.3 кВт
Макс. температура воды
120 °С
Макс. потребляемая мощность
0.1 кВт
Макс. давление в водопроводе
15 бар
Резьба входного патрубка
3/4 "
Резьба выходного патрубка
3/4 "
Вариант размещения
Под любым углом
Напряжение электропитания
230,0 В
Тепловентилятор Набор крепежных элементов Инструкция Гарантийный талон
Страна производитель
Россия
Описание
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W4-15-DКомпактные водяные тепловентиляторы в металлическом корпусе BALLU серии W4-D применяются для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров, таких как: супермаркеты, мастерские и подсобки, небольшие спортзалы и административные здания.Выходная решетка имеет форму анемостата. Она распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях, что позволяет эффективно отапливать помещение при монтаже приборов на потолок.Высокая степень защиты IP54 позволяет использовать прибор в помещениях с высоким уровнем влажности и загрязнения.Тепловая мощность прибора от 12 до 20 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.Осевой вентилятор диаметром 330 мм создает воздушный поток длиной 6 метров и обеспечивает максимальную производительность до 1900 м?/ч.Водяной тепловентилятор устанавливается преимущественно на потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Выходная решетка в форме анемостата распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях.
Макс. производительность
1900
м3/час
Нагрев воздуха (дельта температуры)
29 °С
Макс. тепловая мощность
20.3 кВт
Макс. температура воды
120 °С
Макс. потребляемая мощность
0.1 кВт
Макс. давление в водопроводе
15 бар
Резьба входного патрубка
3/4 "
Резьба выходного патрубка
3/4 "
Вариант размещения
Под любым углом
Напряжение электропитания
230,0 В
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