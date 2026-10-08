Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%22 780 руб. 41 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379446
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Характеристики
Вес, кг.
13
Описание товара Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S – прибор для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров. Тепловая мощность прибора от 15 до 26 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.
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Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-S – прибор для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров. Тепловая мощность прибора от 15 до 26 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
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