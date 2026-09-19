FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
FM-трансмиттер
Выходная мощность номинальная
18 Вт
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 375733
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Характеристики
Бренд
Тип товара
FM-трансмиттер
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
18 Вт
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
200
Описание товара FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный
FM-трансмиттер c функцией Bluetooth «хэндс-фри» и USB-портами зарядки (Quick Charge 3.0 + USB 5В/1А), предназначен для воспроизведения звонков и аудиофайлов с вашего телефона или подключенного USB-накопителя через динамики автомобильной аудиосистемы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
FM-трансмиттер
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
18 Вт
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
FM-трансмиттер c функцией Bluetooth «хэндс-фри» и USB-портами зарядки (Quick Charge 3.0 + USB 5В/1А), предназначен для воспроизведения звонков и аудиофайлов с вашего телефона или подключенного USB-накопителя через динамики автомобильной аудиосистемы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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