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Отбойный молоток Makita hm0870C купить с доставкой в Москве
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Отбойный молоток Makita hm0870C

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Отбойный молоток Makita hm0870C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 750 руб. 
Начислим 2682 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 36717
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Отбойный молоток Makita hm0870C
42 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Отбойный молоток
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х14
Вес, кг.
8.6

Описание товара Отбойный молоток Makita hm0870C

Отбойный молоток Makita HM0870C оснащен двигателем мощностью 1.1 кВт - для эффективного разрушения бетона и кирпича, удаления старых покрытий. Имеется электронная регулировка скорости - для работы с материалами различной твердости. Два световых индикатора сообщают оператору о необходимости замены угольных щеток и о неисправности кабеля и включателя.

Отзывы о товаре Отбойный молоток Makita hm0870C




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Отбойный молоток
Страна производитель
Китай
Описание
Отбойный молоток Makita HM0870C оснащен двигателем мощностью 1.1 кВт - для эффективного разрушения бетона и кирпича, удаления старых покрытий. Имеется электронная регулировка скорости - для работы с материалами различной твердости. Два световых индикатора сообщают оператору о необходимости замены угольных щеток и о неисправности кабеля и включателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отбойный молоток Makita hm0870C – стоимость товара 42750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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