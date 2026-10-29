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Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный

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Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 1
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 2
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 3
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 4
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 5
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 6
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 7
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 8
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 9
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 10
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 11
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 12
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
1
Число скоростей
1
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 1
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 2
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 3
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 4
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 5
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 6
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 7
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 8
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 9
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 10
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 11
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 12
  • Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 222 руб. 
Начислим 1998 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 366278
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный
30 222 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Количество температурных режимов
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Число скоростей
1
Количество шнеков
1
Комплектация
загрузочный лоток, щеточка для чистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х36х22
Вес, кг.
5.9

Описание товара Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный

Готовьте полезные, свежевыжатые соки и смузи из фруктов, овощей и трав со шнековой соковыжималкой VitaExtract. Отсутствие в пластике вредных для здоровья BPA-компонентов (бисфенол А) - безопасность при приготовлении пищи гарантирована. Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Система «Капля-стоп» предотвращает появление капель сока на рабочей поверхности после окончания отжима. GentleSqueezing: полезные и богатые витаминами соки с инновационным бережным отжимом на низкой скорости. Высокая производительность при низком уровне шума: двигатель мощностью 150 Вт обеспечивает максимальную эффективность при работе с низким уровнем шума. Наслаждайтесь чистым рабочим местом во время отжима сока благодаря функции капля-стоп. Носик графина сделан так, что вы можете легко наливать сок, ничего при этом не проливая. Ваш стол остается чистым. В удобной книге рецептов, созданной специально для вашей соковыжималки Bosch, вы найдете множество рецептов вкусных соков, смузи и многого другого. Откройте для себя новые идеи и полезные советы о здоровом питании и образе жизни. Вы также найдете рецепты и вдохновение в приложении VitaBar. При приготовлении сока с большой мощностью часто бывает шумно. Благодаря надежному двигателю мощностью 150 Вт и скоростью вращения до 55 об/мин вы можете делать сок с низким уровнем шума. Надежный двигатель обеспечивает максимальную производительность и работает очень тихо. Используйте функцию MixControl, чтобы настроить количество мякоти и густоту сока. Очистка должна быть максимально удобной. С этой соковыжималкой очистка выполняется быстро и легко благодаря удобной резиновой вращающейся части. Просто налейте воду и дайте ей очистить чашу во время работы. Специальная щетка и детали, которые можно мыть в посудомоечной машине, обеспечивают еще больший комфорт. Технология GentleSqueezing обеспечивает безопасное для витаминов приготовление полезных соков без выделения тепла. Прочный тритановый механизм медленно вращается и выдавливает все до последней капли сока. Пищевая ценность и витамины в выжатых фруктах и ??овощах сохраняются.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Количество температурных режимов
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Число скоростей
1
Развернуть
Количество шнеков
1
Комплектация
загрузочный лоток, щеточка для чистки
Страна производитель
Китай
Описание
Готовьте полезные, свежевыжатые соки и смузи из фруктов, овощей и трав со шнековой соковыжималкой VitaExtract. Отсутствие в пластике вредных для здоровья BPA-компонентов (бисфенол А) - безопасность при приготовлении пищи гарантирована. Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Система «Капля-стоп» предотвращает появление капель сока на рабочей поверхности после окончания отжима. GentleSqueezing: полезные и богатые витаминами соки с инновационным бережным отжимом на низкой скорости. Высокая производительность при низком уровне шума: двигатель мощностью 150 Вт обеспечивает максимальную эффективность при работе с низким уровнем шума. Наслаждайтесь чистым рабочим местом во время отжима сока благодаря функции капля-стоп. Носик графина сделан так, что вы можете легко наливать сок, ничего при этом не проливая. Ваш стол остается чистым. В удобной книге рецептов, созданной специально для вашей соковыжималки Bosch, вы найдете множество рецептов вкусных соков, смузи и многого другого. Откройте для себя новые идеи и полезные советы о здоровом питании и образе жизни. Вы также найдете рецепты и вдохновение в приложении VitaBar. При приготовлении сока с большой мощностью часто бывает шумно. Благодаря надежному двигателю мощностью 150 Вт и скоростью вращения до 55 об/мин вы можете делать сок с низким уровнем шума. Надежный двигатель обеспечивает максимальную производительность и работает очень тихо. Используйте функцию MixControl, чтобы настроить количество мякоти и густоту сока. Очистка должна быть максимально удобной. С этой соковыжималкой очистка выполняется быстро и легко благодаря удобной резиновой вращающейся части. Просто налейте воду и дайте ей очистить чашу во время работы. Специальная щетка и детали, которые можно мыть в посудомоечной машине, обеспечивают еще больший комфорт. Технология GentleSqueezing обеспечивает безопасное для витаминов приготовление полезных соков без выделения тепла. Прочный тритановый механизм медленно вращается и выдавливает все до последней капли сока. Пищевая ценность и витамины в выжатых фруктах и ??овощах сохраняются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 30222 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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