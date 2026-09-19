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Кулер для процессора Noctua NH-L12S купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Noctua NH-L12S

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Кулер для процессора Noctua NH-L12S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
8 150 руб.  10 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363578
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
20х14х7
Вес, г.
52

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-L12S

Кулер для процессора Noctua NH-L12S является модулем активного охлаждения, предназначенным для отвода тепла от процессора. Высота башни составляет 70 мм. Отличительной особенностью данной модели является алюминиевый вентилятор NF-A12x15 диаметром 120 мм, обеспечивающий эффективное рассеивание мощности до 95 Вт за счет воздушного потока, сила которого достигает 55.44 CFM. Скорость вращения может меняться от 450 до 1850 об/мин и регулируется автоматически при помощи PWM-контроллера. При максимальной производительности уровень шума не превышает 23.9 дБ. Кулер для процессора Noctua NH-L12S представляет собой конструкцию из медного основания, 4 тепловых трубок и алюминиевого радиатора. Данная модель отличается универсальностью установки и может использоваться вместе с широким спектром сокетов для процессоров Intel и AMD. Подключение осуществляется при помощи 4-pin коннектора. Кулер поставляется вместе набором креплений для сокетов, переходником, а также с термопастой и декоративной наклейкой.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-L12S




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора Noctua NH-L12S является модулем активного охлаждения, предназначенным для отвода тепла от процессора. Высота башни составляет 70 мм. Отличительной особенностью данной модели является алюминиевый вентилятор NF-A12x15 диаметром 120 мм, обеспечивающий эффективное рассеивание мощности до 95 Вт за счет воздушного потока, сила которого достигает 55.44 CFM. Скорость вращения может меняться от 450 до 1850 об/мин и регулируется автоматически при помощи PWM-контроллера. При максимальной производительности уровень шума не превышает 23.9 дБ. Кулер для процессора Noctua NH-L12S представляет собой конструкцию из медного основания, 4 тепловых трубок и алюминиевого радиатора. Данная модель отличается универсальностью установки и может использоваться вместе с широким спектром сокетов для процессоров Intel и AMD. Подключение осуществляется при помощи 4-pin коннектора. Кулер поставляется вместе набором креплений для сокетов, переходником, а также с термопастой и декоративной наклейкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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